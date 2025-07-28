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Русский голос Ослика из «Шрека» готов вернуться к роли спустя 15 лет

Актер Андреев готов снова стать голосом Осла из «Шрека», если фильм выйдет в России
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DreamWorks

Актер Эдди Мерфи объявил о начале работы над новой частью «Шрека» — на этот раз это будет соло-фильм об Осле. Российский коллега Мерфи, актер и режиссер дубляжа Вадим Андреев, заявил «Газете.Ru», что готов вернуться к озвучиванию роли Осла после перерыва в 15 лет. Но при одном условии — если фильм официально выйдет в российском прокате.

«Я давно этим не занимаюсь, но для «Шрека» я сделал бы исключение. Неофициально мы записали тизер [5-й части], там одна фраза у Ослика, но это больше в память о Ярославе Турылевой, которая была режиссером дубляжа всех «Шреков» и ушла из жизни», — сказал Андреев.

Он добавил, что не готов участвовать в пиратских и неофициальных схемах дубляжа, а официально ни следующую часть «Шрека», ни отдельный фильм про Осла никто показывать в России не планировал.

«Если они для СНГ разрешили, то мы-то тут при чем, для России действует запрет. Если что-то изменится, если запрет на показ снимут, тогда я озвучу. Если будет официальный дубляж для России, то конечно. Если это полупиратские дела — конечно, нет. Официальных обращений не было, официально его у нас никто и не делает», — заключил актер.

28 июля американский голос Осла, актер Эдди Мерфи, объявил о старте работы над новой частью франшизы уже этой осенью — на этот раз это будет соло-фильм о самом Осле. Он выйдет уже после «Шрека-5», его планируют выпустить на экраны в декабре 2026 года.

Актер и режиссер Вадим Андреев озвучивал Осла во всех предыдущих частях франшизы — в последний раз он работал над ролью в 2010 году. Сейчас актер не занимается дубляжом.

Ранее в сети появился возможный сюжет мультфильма «Шрек 5».

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