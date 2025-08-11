На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подруга Лерчек вспомнила, как бывший муж блогерши злоупотреблял алкоголем

Блогерша Кривцова заявила, что бывший муж Лерчек много пил после развода
Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогерша Евгения Кривцова заявила в подкасте «Переговорка» на «Радио 1», что Артем Чекалин начал злоупотреблять алкоголем после развода с блогершей Лерчек (Валерия Чекалина – настоящее имя).

«В какой-то момент даже жалко его было, потому что он очень много пил, чтобы заглушить эту свою боль», — поделилась блогерша.

Кривцова намекнула, что инициатором разрыва стала сама Лерчек. Она отметила, что Артем не хотел выходить из отношений, поэтому тяжело переживал расставание.

13 августа 2024 года Лерчек официально развелась с бизнесменом Артемом Чекалиным, с которым находилась в браке с 2012 года. В их союзе родились трое детей — дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев. По решению суда после развода дети будут жить с матерью.

Чекалина призналась, что не хочет начинать все сначала с бывшим мужем. Лерчек заявила, что не видит смысла. По словам блогерши, их воссоединение уже невозможно.

На данный момент Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере 250 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

Ранее Лерчек вспомнила, как врала детям из-за электронного браслета.

