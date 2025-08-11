Подруга Лерчек вспомнила, как бывший муж блогерши злоупотреблял алкоголем

Блогерша Евгения Кривцова заявила в подкасте «Переговорка» на «Радио 1», что Артем Чекалин начал злоупотреблять алкоголем после развода с блогершей Лерчек (Валерия Чекалина – настоящее имя).

«В какой-то момент даже жалко его было, потому что он очень много пил, чтобы заглушить эту свою боль», — поделилась блогерша.

Кривцова намекнула, что инициатором разрыва стала сама Лерчек. Она отметила, что Артем не хотел выходить из отношений, поэтому тяжело переживал расставание.

13 августа 2024 года Лерчек официально развелась с бизнесменом Артемом Чекалиным, с которым находилась в браке с 2012 года. В их союзе родились трое детей — дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев. По решению суда после развода дети будут жить с матерью.

Чекалина призналась, что не хочет начинать все сначала с бывшим мужем. Лерчек заявила, что не видит смысла. По словам блогерши, их воссоединение уже невозможно.

На данный момент Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере 250 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

Ранее Лерчек вспомнила, как врала детям из-за электронного браслета.