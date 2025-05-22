Лерчек вспомнила, как врала детям из-за электронного браслета: «Шагомер»

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) призналась в беседе с Super, что ей пришлось врать своим детям из-за домашнего ареста.

Чекалина рассказала, что дочь и сыновья часто у нее спрашивали об электронном браслете.

«Они спрашивали, что у меня на ноге, а я говорила, что это шагомер», — поделилась блогерша.

Лерчек назвала ужасной ситуацию, что ей пришлось врать детям в лицо. По словам блогерши, позже она рассказала правду. На решение дать честный ответ детям Чекалина решилась также из-за слухов, которые распространяли одноклассники ее сыновьям и дочери.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере 250 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

22 мая Чекалиных оставили под домашним арестом до 26 июня 2025 года. Во время судебного процесса Лерчек расплакалась — по словам блогерши, домашний арест мешает ей выполнять свои материнские обязанности.

Ранее налоговая нашла у Лерчек новый долг.