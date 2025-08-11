«Пороху не хватит»: Кадышевой предрекли затишье после внезапной славы

Продюсер Дворцов: Кадышевой не нужно гнаться за успехом у молодежи

Певица Надежда Кадышева сегодня переживает новую волну популярности, но ее аудитория – это молодые зумеры, удержать успех у которых непросто, считает продюсер Сергей Дворцов. В беседе с Общественной Службой Новостей он предсказал звезде период затишья после внезапной славы.

Сейчас за исполнительницу можно лишь порадоваться, так как благодаря соцсетям ее песни, которые имеют глубокий смысл, обрели положенную популярность, отметил продюсер.

«Молодежь поняла, что хиты Надежды Никитичны качают, и она просто влюбилась в ее песни», — подчеркнул он.

Но удержать успех певице будет непросто, так как для этого нужно сохранить надолго интерес непостоянной молодой аудитории, которую все время нужно чем-то удивлять, добавил продюсер. В погоне за такими юными фанатами можно обжечься, поэтому лучше на зумеров не ориентироваться, убежден Дворцов.

«Вопрос лишь в том, хватит ли пороху, что называется», — отметил он.

По мнению продюсера, популярность певицы продлится пару лет, после чего при отсутствии новых хитов ее ожидает период затишья.

Напомним, сообщалось, что Кадышева за последнее время стала самой высокооплачиваемой российской звездой, ее концерты стали массово посещать подростки и студенты. Группа переживает вторую волну популярности, стоимость кассового концерта Кадышевой за последний год выросла с 1 млн до 3 млн рублей.

