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«Полный бред!»: психолог опровергла вину Надежды Кадышевой в разводах россиян

Психолог Резенова: песни Кадышевой на статистике разводов не отражаются
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Станислав Жданов/Фотохост-агентство РИА Новости

Практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова назвала абсурдным заявление о том, что хиты певицы Надежды Кадышевой могут спровоцировать молодых россиян разводиться. В беседе с 360.ru она заявила, что песни о несчастной любви помогают людям, а не вредят.

Напомним, с идеей о том, что хиты Кадышевой могут заставить россиян развестись, выступил психолог Сергей Костеренко. По его мнению, молодежь не прислушивается к тексту, а выхватывает из него ключевые фразы, которые впоследствии остаются в подсознании, в результате чего высказывания про несчастную любовь могут восприниматься как норма. Из-за песен, подобных хитам популярной сегодня исполнительницы, в России 70% разводов, убежден Костеренко.

Резенова назвала эту мысль хайпом и способом привлечь внимание, отметив, что чаще песни о несчастной любви помогают, а не вредят. По ее словам, они помогают справиться с актуальным сегодня заболеванием – алекситимией, выражающимся в том, что человек не может понять и осознать свои чувства.

«Поэтому иногда слезливые песни про несчастную любовь нам помогают эти чувства прочувствовать. Даже когда человек проживает ситуацию, связанную со смертью, с потерей, эти песни про печаль, любовь помогают человеку отгоревать, прожить это чувство», — объяснила специалист.

Благодаря такому творчеству на смену боли приходит светлая грусть, а это, в свою очередь, помогает перейти на новый этап, считает психолог. Она назвала полным бредом слова Костеренко, подчеркнув, что к разводам людей толкают другие причины.

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