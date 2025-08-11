Критик объяснил всплеск интереса к творчеству Булановой

Всплеск интереса к творчеству заслуженной артистки России, певицы Татьяны Булановой связан с ностальгическими чувствами слушателей. Об этом ТАСС заявил музыкальный критик Владимир Полупанов.

«Честно говоря, спрогнозировать всплеск к тому или иному артисту очень сложно — вдруг в социальных сетях стала популярна какая-то песня. Ностальгическая волна поднимается совершенно внезапно, а наша страна в целом довольно ностальгирующая по всему», — сказал критик.

Полупанов добавил, что сейчас в российской музыкальной индустрии наблюдается дефицит позитивной мелодичной музыки. По его словам, представители молодого поколения делают упор на агрессивный и не мелодичный рэп, который даже фанатам сложно петь.

7 августа психолог Евгений Идзиковский рассказал, что вирусные видео в TikTok и тренды повлияли на то, что зумеры стали интересоваться песнями эстрадных исполнителей, в том числе Лолиты, Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой. При этом эксперт подчеркнул, что в таком явлении нет ничего «диковинного».

Ранее Сергей Соседов усомнился в популярности Кадышевой и Булановой у молодежи.