Психолог объяснил популярность Лолиты, Кадышевой и Булановой у зумеров

Вирусные видео вTikTok и тренды повлияли на то, что зумеры стали интересоваться песнями эстрадных исполнителей, в том числе Лолиты, Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой. Об этом «Радио 1» рассказал психолог Евгений Идзиковский.

По его словам, после интереса к роликам молодые люди начинают искать исполнителя, слушать его творчество и передавать другим. При этом эксперт подчеркнул, что в таком явлении нет ничего «диковинного».

«Мне даже нравится, что сейчас молодежь обращает внимание на исполнителей моего детства и юности, потому что раньше писали хорошие и понятные тексты: со смыслом, с рифмами. Но у современных исполнителей тоже есть хорошая музыка с глубоким подтекстом», — сказал Идзиковский.

3 августа сообщалось, что певица Лолита Милявская подняла гонорар с четырех до шести миллионов рублей благодаря возросшей популярности среди молодой аудитории. Ее назвали «новым крашем зумеров». Концерты исполнительницы, как отмечает СМИ, «штурмуют толпы подростков», а ее график расписан до конца года. Как отмечает SHOT, Лолита входит в тройку самых популярных среди молодежи возрастных артистов: лидирующую позицию занимает Надежда Кадышева, второе место — Татьяна Буланова.

