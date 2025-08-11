На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Исполнительница «Сигма боя» предварительно согласилась на фит с кей-поп-группой из Южной Кореи

Исполнительница трека «Сигма бой» может записать фит со звездами кей-попа из Южной Кореи
Пресс-служба HiFi-стриминга Звук

Представители российской певицы Betsy (Светлана Чертищева) в комментарии «Газете.Ru» сообщили, что исполнительница может записать совместную песню с корейской кей-поп-группой YOUNG POSSE, если от коллектива поступит предметное предложение.

«Мы пока не в курсе такого предложения [записать фит], нам не поступало. Но в целом за любые творческие и талантливые коллаборации», — заявили представители артистки.

Звезды кей-попа YOUNG POSSE во время концертного тура по России признались, что с удовольствием бы записали совместный трек с Анной-Марией Янковской и Betsy, исполнительницами вирусного хита «Сигма бой».

12-летняя Betsy, помимо «Сигма боя», известна по песням «Симпл димпл поп ит сквиш» и «Капибара». Эти треки приобрели широкую популярность во всем мире благодаря соцсетям.

Ранее корейская звезда кей-попа из YOUNG POSSE заявила, что учит русский язык ради фанатов из России.

