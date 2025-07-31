Корейская звезда кей-попа заявила, что учит русский язык ради фанатов из России

Участница южнокорейской кей-поп-группы YOUNG POSSE Сонхе в интервью «Газете.Ru» призналась, что учит русские слова в преддверии концертов в России. Коллектив выступит в Москве и Санкт-Петербурге в первой половине августа.

«Поскольку это наш первый визит в Россию, я стараюсь выучить хотя бы базовые фразы и простое приветствие на русском — чтобы порадовать фанатов и показать уважение!» — подчеркнула она.

Группа YOUNG POSSE была основана в 2023 году, в ее составе выступают пять девушек — Сонхе, Ёнджон, Джиана, Доын и Джиын. Коллектив наиболее известен по трекам «POSSE UP!», «Posse», и «XXL». В марте этого года YOUNG POSSE выпустили первый студийный альбом — Cold.

Полное интервью с участницами YOUNG POSSE читайте здесь. В нем они рассказали о своем волнении перед поездкой в Россию, отношениях внутри коллектива и мечтах на будущее.

Ранее Сонхе из YOUNG POSSE заявила, что стала лидером кей-поп-группы благодаря возрасту.