Звезды кей-попа предложили исполнительницам трека «Сигма бой» записать трек

Группа YOUNG POSSE захотела записать совместный трек с Янковской и Betsy
Личный архив группы YOUNG POSSE

Звезды кей-попа YOUNG POSSE во время концертного тура в России признались, что хотели бы записать совместный трек с исполнительницами вирусной песни «Сигма бой» — Марией Янковской и Betsy (настоящее имя Светлана Чертищева). Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас популярна песня «Сигма бой», и мы бы с удовольствием записали совместный трек с авторами трека Марией Янковской и Betsy», — предложили южнокорейские артистки.

Они также добавили, что хотели бы снова приехать в Россию после успешных концертов в Москве и Петербурге.

«Особенно трогательно, что люди с такой страстью поддерживают нас и приезжают даже из дальних уголков России», — говорит фронтвумен группы Чон Сонхе.

До этого Чон Сонхе в интервью «Газете.Ru» призналась, что учит русские слова в преддверии концертов в России.

«Поскольку это наш первый визит в Россию, я стараюсь выучить хотя бы базовые фразы и простое приветствие на русском — чтобы порадовать фанатов и показать уважение!» — подчеркнула она.

Ранее композитор «Сигма боя» опроверг планы бренда продавать хумус, пиво и приманку для рыб.

