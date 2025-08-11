На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Как-то стыдно»: Мария Шалаева стала таксисткой в Париже

Актриса Шалаева устроилась на работу водителем такси
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Уехавшая в Париж актриса Мария Шалаева устроилась на работу таксисткой. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Как-то стыдно, неловко даже... Сегодня мой первый рабочий день в такси», — говорит в новом видео Шалаева.

Марии Шалаевой 44 года. Известность ей принесла главная роль в фильме «Русалка» Анны Меликян (2007). Снималась в фильмах «Нирвана», «Заложники», «Блокбастер», «Кто-нибудь видел мою девчонку?», сериале «Озабоченные, или Любовь зла».

В 2022 году Мария Шалаева уехала в Париж с детьми. Свой отъезд она объясняла угрозой уголовного преследования из-за участия в протестных акциях вместе с сыном-подростком.

По словам Шалаевой, Париж она выбрала из-за того, что у нее там живут родственники.

Накануне стало известно о возможном размере гонораров Хаматовой после возвращения в РФ. Режиссер Олег Забугорский заявил, что она сможет рассчитывать на гонорар среднестатистического артиста в Москве.

В июле в Госдуме назвали условие возвращения в РФ «не натворившим бед» артистам-эмигрантам.

