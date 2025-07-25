Стало известно о возможном размере гонораров Хаматовой после возвращения в РФ

Режиссер Забугорский: Хаматова должна быть согласна работать за 20 тысяч рублей за смену

Гонорар народной артистки России Чулпан Хаматовой после возвращения в Россию может уменьшиться, поделился мнением режиссер Олег Забугорский, Его цитирует NEWS.ru.

По словам Забугорского, гонорар среднестатистического артиста в Москве сейчас составляет около 20 тысяч рублей за смену, и актриса должна быть согласна на эти деньги.

«Артистов, готовых работать за эту сумму, более чем достаточно. Хаматова должна оказаться в этой очереди наравне с остальными, претендуя не на миллионы за смену, а на среднестатистическую двадцатку», — говорит он.

Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас она проживает в Латвии. В январе 2025-го артистке продлили вид на жительство (ВНЖ) там.

В июне Хаматова попала в базу сайта «Миротворец» за нарушение украинской границы при поездке в Крым, а также за попытки признать российский статус республики.

В июле в Госдуме назвали условие возвращения в РФ «не натворившим бед» артистам-эмигрантам.

Ранее о возвращении Хаматовой высказалась актриса Яна Поплавская.