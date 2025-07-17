В Госдуме назвали условие возвращения в РФ «не натворившим бед» артистам-эмигрантам

Депутат Госдумы Елена Драпеко заявила в беседе с aif.ru, что реакция на возвращение уехавших из России артистов будет индивидуальная — все зависит от того, как вернувшаяся звезда вела себя в эмиграции.

«Смотря как артисты вернутся, и смотря какие артисты, то есть насколько много они натворили бед», — пояснила парламентарий.

По словам Драпеко, перед возвращением в РФ артистам нужно принести публичные извинения перед россиянами, а затем «сделать что-то хорошее» наподобие работы в госпитале.

«Если не «донатили» ВСУ, пусть возвращаются… Россияне – люди отходчивые, вы же знаете! Конфликт кончится, вообще добрые все будут», — заявила она.

Накануне актриса Яна Поплавская возмутилась фразой экс-премьера России Сергея Степашина, который заявил о том, что «умотавшая» из РФ актриса Чулпан Хаматова теперь не знает, «как вернуться обратно».

По словам Поплавской, уехавшие из страны звезды возвращаются пачками, чтобы снова заработать. Она считает, что с такими артистами нужно бороться, поскольку «безнаказанность порождает хаос и предательство».

Ранее блогер Лебедев назвал Великобританию колхознейшей страной по сравнению с РФ.