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Сжигающий машины блогер попал под весенний призыв

Mash: блогера Литвина вызвали в военкомат в рамках весеннего призыва
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mikhail_litvin/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Сжигающего машины блогера Михаила Литвина вызвали в военкомат в рамках весеннего призыва. О том, что Литвин попал под весенний призыв, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, блогера проверяет Военная прокуратура. В личном деле Литвина нашли документ о временной регистрации в общежитии МГТУ им. Баумана и военном комиссариате Измайловского района ВАО Москвы.

При этом, уточняет издание, в Бауманке Литвин не учился и в общаге при МГТУ не жил. УФМС подтвердило, что регистрации в общежитии не было.

На допросе Литвин заявил, что с документом на жительство ему помогли онлайн-знакомые. С 14 апреля 2018 года ему была присвоена категория А2 (запас, ограниченно годен). Следственный комитет уже изъял и аннулировал военный билет блогера, скоро Литвина отправят на повторную медкомиссию, где будет решаться вопрос о срочной службе.

В начале апреля о том, что Литвин мог купить билет, напомнила общественница Екатерина Мизулина.

Ранее блогер Литвин подал в суд на бизнес-партнера.

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