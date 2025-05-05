Сжигающий машины блогер попал под весенний призыв

Сжигающего машины блогера Михаила Литвина вызвали в военкомат в рамках весеннего призыва. О том, что Литвин попал под весенний призыв, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, блогера проверяет Военная прокуратура. В личном деле Литвина нашли документ о временной регистрации в общежитии МГТУ им. Баумана и военном комиссариате Измайловского района ВАО Москвы.

При этом, уточняет издание, в Бауманке Литвин не учился и в общаге при МГТУ не жил. УФМС подтвердило, что регистрации в общежитии не было.

На допросе Литвин заявил, что с документом на жительство ему помогли онлайн-знакомые. С 14 апреля 2018 года ему была присвоена категория А2 (запас, ограниченно годен). Следственный комитет уже изъял и аннулировал военный билет блогера, скоро Литвина отправят на повторную медкомиссию, где будет решаться вопрос о срочной службе.

В начале апреля о том, что Литвин мог купить билет, напомнила общественница Екатерина Мизулина.

Ранее блогер Литвин подал в суд на бизнес-партнера.