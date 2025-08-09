Деревянко выкупил свою жену за 5 млн рублей, а она подралась с его дочерью

Актер Павел Деревянко выкупил свою жену, дизайнера Зою Фуць, которая моложе его на 14 лет, за 5 млн рублей на свадьбе. Об этом сообщает Super.ru в своем Telegram-канале.

Торжество прошло в Москве и включало несколько локаций. Молодожены начали свой свадебный день с регистрации в ЗАГСе Барвихи, после чего переместились в престижный концертный зал Барвиха Luxury Village. Завершился праздник в одном из элитных московских яхт-клубов.

Как сообщают СМИ, программа мероприятия включала в себя традиционные народные гуляния и оригинальные свадебные развлечения. Особое внимание гостей привлекло шуточное «похищение невесты» и постановочная драка между Зоей Фуць и 14-летней дочерью Павла — Варварой — за букет невесты.

Церемонию выкупа провел известный шоумен и юморист Михаил Галустян, а собрать денежную сумму Деревянко помогли гости свадьбы. Среди знаменитостей на торжестве присутствовали: писатель Александр Цыпкин, продюсер Данила Шарапов, предприниматель Анатолий Сульянов, актеры Гоша Куценко, Никита Ефремов и другие.

Артист в 2024 году перестал скрывать роман с дизайнером, а в мае 2025 года сделал ей предложение на поле стадиона «Динамо». Ради возлюбленной Деревянко отказался от свободных отношений, заявив, что с «полигамией покончено». У Фуць есть двое сыновей от предыдущего брака, с которыми, по словам актера, он давно подружился.

