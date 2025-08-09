На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Наташа Королева разругалась с организаторами концерта в Абхазии: «Везде царит бардак»

Певица Наташа Королева возмутилась бардаком на концерте в Абхазии
true
true
true

Певица Наташа Королева заявила о своем недовольстве организаторам концерта в городе Гагра в Абхазии, поскольку столкнулась с отключением электричества прямо во время выступления. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».

По словам певицы, подобные проблемы преследуют ее во время гастролей в последнее время. «Куда бы она ни приехала, везде царит бардак», — цитирует артистку источник.

При этом, сказано в посте, Королевой удалось удачно выйти из положения: когда погас свет, она не растерялась и предложила зрителям присоединиться к исполнению песни. На опубликованном Telegram-каналом видео показано, как артистка продолжает выступление под бурные аплодисменты зала, который дружно подпевает ей.

Другие подробности инцидента не раскрываются. Согласно информации из сети, Королева выступала 6 августа в отеле «Amza».

В марте Королева рассказала о своем секрете, который помогает ей долгие годы сохранять хорошую репутацию. По ее словам, она старается избегать конфликтов, а если они даже случаются, крайне редко использует обсценную лексику.

Ранее Соседов вспомнил, как солистка ABBA завидовала Пугачевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами