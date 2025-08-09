Наташа Королева разругалась с организаторами концерта в Абхазии: «Везде царит бардак»

Певица Наташа Королева заявила о своем недовольстве организаторам концерта в городе Гагра в Абхазии, поскольку столкнулась с отключением электричества прямо во время выступления. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».

По словам певицы, подобные проблемы преследуют ее во время гастролей в последнее время. «Куда бы она ни приехала, везде царит бардак», — цитирует артистку источник.

При этом, сказано в посте, Королевой удалось удачно выйти из положения: когда погас свет, она не растерялась и предложила зрителям присоединиться к исполнению песни. На опубликованном Telegram-каналом видео показано, как артистка продолжает выступление под бурные аплодисменты зала, который дружно подпевает ей.

Другие подробности инцидента не раскрываются. Согласно информации из сети, Королева выступала 6 августа в отеле «Amza».

В марте Королева рассказала о своем секрете, который помогает ей долгие годы сохранять хорошую репутацию. По ее словам, она старается избегать конфликтов, а если они даже случаются, крайне редко использует обсценную лексику.

