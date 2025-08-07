Ледовый театр Бестемьяновой второй год подряд терпит убытки

Ледовый театр фигуристки Натальи Бестемьяновой терпит убытки уже второй год. Об этом сообщает издание «Страсти».

Речь идет об ООО «ФИРМА ТРИ-БИ», владелицей которого является Бестемьянова. Муж спортсменки, фигуристки Игорь Бобрин, выступил соучредителем компании.

По данным издания, выручка фирмы за 2024 год составила 5,8 миллионов рублей при убытке в 2 миллиона рублей. В 2023-м компания оказалась в минусе на 27 миллионов рублей. При этом компания оплачивает налоги и не имеет активных судебных разбирательств.

Бестемьянова является олимпийской чемпионкой 1988 года, четырехкратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы. В 1984-м она удостоилась звания заслуженного мастера спорта СССР. Она работает в Театре ледовых миниатюр под руководством Игоря Бобрина с 1988 года. В фигуристка стала генеральным директором театра и до сих пор занимает эту должность.

6 августа «Страсти» сообщали, что у супруги телеведущего Дмитрия Диброва Полины на фоне слухов о разводе с шоуменом нашли убыточный бизнес.

Ранее на Тимати подали в суд и потребовали почти 8 млн рублей.