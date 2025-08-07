На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минкульте объяснили, зачем понадобился День артиста

Любимова: День артиста позволит поблагодарить артистов за вклад в культуру
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что День артиста, который будет отмечаться в России 17 января, предоставит возможность выразить признательность представителям данной профессии за их вклад в развитие культуры и искусства. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы очень серьезно готовимся к дебюту этого события. Постепенно мы начинаем придумывать новые традиции и мероприятия в честь праздника», — сказала Любимова журналистам во время церемонии открытия выставки «Олег Табаков. Судьба увлеченного человека в столичном медиацентре парка «Зарядье».

Любимова выразила уверенность, что праздник станет возможностью «сказать спасибо любимым артистам».

В России с 17 января 2026 года начнет отмечаться новый профессиональный праздник — День артиста. Выбор данной даты обусловлен тем, что именно в этот день родился Константин Станиславский, первый народный артист СССР, один из основателей Московского Художественного театра, выдающийся педагог и создатель системы актерского мастерства. В правительстве отметили, что 17 января станет днем чествования артистов театра, кино, цирка, а также музыкантов и эстрадных исполнителей.

Ранее в РФ предложили сделать майские праздники длиннее за счет новогодних выходных.

