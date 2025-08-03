В РФ предложили сделать майские праздники длиннее за счет новогодних выходных

Длинные выходные в мае были бы более уместны, чем в январе, считает председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Его слова передает РИА Новости.

«Считаю, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. Потому что в мае уже начинается дачный сезон, сезон отпусков», — отметил политик.

Он добавил, что в мае между праздничными выходными есть три–четыре рабочих дня. По мнению Миронова, эти дни тоже можно было бы сделать выходными, при этом сократив зимние каникулы.

Также лидер партии обратил внимание, что в прошлом «Справедливая Россия — За правду» предлагала сделать 1 сентября выходным для родителей, чьи дети ходят в школу. Как сказал политик, в таком случае у граждан появилась бы возможность посещать торжественную линейку в честь Дня знаний вместе с детьми.

Миронов подчеркнул, что некоторые работодатели идут навстречу сотрудникам и дают им отгулы. При этом «Справедливая Россия — За правду» выступает за то, чтобы закрепить право родителей школьников на дополнительный выходной 1 сентября в Трудовом кодексе РФ.

«Такой законопроект вносили в прошлом году, думское большинство его отклонило. Будем настаивать и вносить инициативу вновь», — добавил председатель партии.

1 июля депутат Государственной думы РФ Максим Иванов в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ru» назвал спорным решение сделать 12-дневные новогодние каникулы в 2026 году.

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