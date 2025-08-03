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В России появится новый профессиональный праздник

В России 17 января будут отмечать День артиста
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Мариинский театр

В России с 17 января 2026 года начнут отмечать новый профессиональный праздник – День артиста. Об этом сообщило российское правительство в своем Telegram-канале.

Такая дата была выбрана в связи с тем, что в этот день родился первый народный артист СССР, один из основателей Московского Художественного театра, педагог и создатель системы актерского мастерства Константин Станиславский.

В кабмине отметили, что 17 января станет праздником для артистов театра, кино, цирка, а также для музыкантов и эстрадных исполнителей.

Инициатором появления такой праздничной даты стал председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, который направил соответствующее обращение в правительство.

3 августа в России поздравляют сотрудников железнодорожной отрасли с профессиональным праздником. Кроме того, сегодня есть повод угоститься арбузом, а если верить народному календарю, делать это лучше молча. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 3 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России появился Театр ужасов имени Альфреда Хичкока.

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