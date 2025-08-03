В России появится новый профессиональный праздник

В России с 17 января 2026 года начнут отмечать новый профессиональный праздник – День артиста. Об этом сообщило российское правительство в своем Telegram-канале.

Такая дата была выбрана в связи с тем, что в этот день родился первый народный артист СССР, один из основателей Московского Художественного театра, педагог и создатель системы актерского мастерства Константин Станиславский.

В кабмине отметили, что 17 января станет праздником для артистов театра, кино, цирка, а также для музыкантов и эстрадных исполнителей.

Инициатором появления такой праздничной даты стал председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, который направил соответствующее обращение в правительство.

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