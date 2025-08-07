«Повсюду запах ладана»: Shaman спел в Крыму впервые за три года и захотел остаться

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) спел в Крыму впервые за три года. Об этом пишет «Пятый канал».

Визит в Севастополь стал последним этапом тура Shaman по Крыму. Перед этим концерты артиста прошли в Феодосии, на фестивале «Таврида. АРТ», а также в Симферополе и Ялте. Певец подтвердил, что тур по Крыму стал первым с момента предыдущих выступлений в регионе в 2022 году, и выразил надежду, что подобные поездки продолжатся в будущем.

В рамках поездки Shaman посетил духовный и культурный комплекс Новый Херсонес. Артист прогулялся по территории археологического парка и подробно познакомился с историей Свято-Владимирского собора.

По словам Shaman, он был настолько впечатлен, что готов был остаться здесь.

«Здесь повсюду запах ладана. Это, конечно же, для меня большое удовольствие, потому что я как человек кочевой, гастрольный, который сегодня здесь, а завтра там, приехать вот в эту гавань. <...> Я бы здесь, наверное, и жить остался», — поделился он.

Накануне Shaman назвал Григория Лепса своим единственным другом из шоу-бизнеса. Артист тепло отозвался о народном артисте России, охарактеризовав его как настоящего мужчину и замечательного человека.

Ранее Shaman вышел на сцену с ОМОНом.