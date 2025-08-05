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Shaman вышел на сцену с ОМОНом в Крыму

Певец Shaman выступил с ОМОНом на сцене в Крыму
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Отряд милиции особого назначения (ОМОН) сопровождал певца Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) во время выступления в Крыму. Об этом сообщает argumenti.ru со ссылкой на представителей Росгвардии Крыма и Севастополя.

По данным издания, в день закрытия фестиваля «Таврида-АРТ» Shaman спел на фоне сотрудников ОМОН «Грифон». Причина появления отряда на сцене неизвестна. Уточняется, что участники Росгвардии обеспечивали безопасность на мероприятии.

20 сентября Shaman представит Россию на международном песенном конкурсе «Интервидение». В мероприятии примут участие 20 стран, в том числе на российскую сцену выйдут представители из США и Китая. Среди других стран свое участие в музыкальном проекте подтвердили: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР.

На «Интервидении» Дронов исполнит композицию, написанную продюсером Фадеевым. Шоумен работал с такими артистами, как Глюк'oZa, группа SEREBRO, Катя Лель, Юлия Савичева, Наргиз, Пьер Нарцисс, Иракли и другие. По словам Shaman, на «Интервидении» Фадеев также споет с ним на бэк-вокале.

Ранее Shaman назвал любимую песню из своего репертуара.

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