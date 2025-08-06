Shaman назвал имя артиста, которого считает своим другом: «Можем увидеться в любое время суток»

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) назвал Григория Лепса своим единственным другом из шоу-бизнеса. Об этом он сообщил «СтарХит».

Артист тепло отозвался о народном артисте России, охарактеризовав его как настоящего мужчину и замечательного человека.

«Мы можем увидеться или созвониться в любое время суток, если будет нужно», — поделился Shaman о своих дружеских отношениях с Лепсом.

В разговоре с журналистами исполнитель также затронул тему слухов о его отношениях с Екатериной Мизулиной. По его словам, некоторые интернет-пользователи подозревают их в пиар-романе из-за медийного статуса обоих. Однако артист подчеркнул, что его избранница успешно развивалась в медийном пространстве и до их знакомства, активно давая интервью и участвуя в различных проектах.

«Собственно, и я так же. Поэтому мы в каком-то смысле сошлись, объединили усилия, и у нас нет никаких разногласий», — отметил исполнитель.

В марте 2025 года общественный деятель Мизулина и певец Shaman подтвердили свой роман во время сольного концерта артиста в «Live Арене». Позднее исполнитель рассказывал, что намерен сыграть свадьбу с Мизулиной летом, но не уточнил год запланированного торжества.

Ранее у жены Диброва нашли убыточный бизнес.