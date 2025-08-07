На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Адвокаты подтвердили развод Диброва с женой

Адвокаты сообщили о начале бракоразводного процесса между Дибровыми
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В адвокатском бюро «Дубровская, Кузнецова и партнеры» подтвердили информацию о бракоразводном процессе между телеведущим Дмитрием Дибровым и его женой Полиной. Об этом сообщается в Telegram-канале юридической фирмы.

В опубликованном заявлении говорится, что бюро будет представлять интересы Полины Дибровой в бракоразводном процессе.

«Мы придерживаемся принципов защиты их прав и благополучия, действуем в рамках законодательства и будем защищать их стабильность и безопасность в каждом решении, которое будет нами приниматься», — заявила адвокат Ирина Кузнецова.

Ее коллега Марина Дубровская, в свою очередь, отметила, что нелицеприятные высказывания в сторону их клиента «будут фиксироваться и незамедлительно передаваться в правоохранительные органы или при необходимости в суд».

29 июля издание kp.ru сообщило, что Дибров разводится с женой Полиной спустя 16 лет брака. Позднее СМИ раскрыли, что жена Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. У семьи любовника Дибровой шестеро детей, последний из которых родился год назад.

Дибров познакомился со своей четвертой женой Полиной в Москве, когда она принимала участие в конкурсе красоты. Их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель вышла замуж за 49-летнего шоумена. У пары трое общих детей: 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

Ранее у жены Диброва нашли убыточный бизнес.

