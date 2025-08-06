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У жены Диброва нашли убыточный бизнес

У супруги телеведущего Диброва Полины нашли убыточный бизнес по растениеводству
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

У супруги телеведущего Дмитрия Диброва Полины на фоне слухов о разводе с шоуменом нашли убыточный бизнес. Об этом сообщает издание «Страсти».

Согласно открытым источникам, Диброва владеет не только женским клубом, но и долей в ООО «Форзиция», предоставляющем услуги в области растениеводства.

Начиная с 2023 года, показывают данные источников, компания демонстрирует только убытки: за 2023 год «Форзиция» ушла в минус по чистой прибыли на 1,1 миллион рублей. При этом в 2024 году убытки удалось сократить до минус 91 тысячи рублей.

Компания Дибровой не имеет налоговых задолженностей и активных судебных дел.

Телеведущий Дмитрий Дибров познакомился со своей четвертой женой Полиной в Москве, когда она принимала участие в конкурсе красоты. Их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель вышла замуж за 49-летнего шоумена. У пары трое общих детей: 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

29 июля издание kp.ru сообщило, что Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной спустя 16 лет брака. Позднее СМИ раскрыли, что жена Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. У семьи любовника Дибровой шестеро детей, последний из которых родился год назад.

Накануне стало известно, что Дибров якобы намерен отобрать у супруги особняк.

Ранее Диброва засняли ночью в пабе на фоне слухов о разводе.

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