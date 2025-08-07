Бывшую участницу «Дома-2» нашли мертвой в квартире после отравления наркотиками

Бывшая участница «Дома-2» и бизнесвумен Полина Малинина скончалась в 24 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, тело Малининой нашли в ее квартире в Нижнем Новгороде. Предварительной причиной смерти стало отравление наркотическими веществами. Как отмечает Mash, девушка перестала выходить на связь три дня назад.

Малинина руководила нижегородским филиалом модельного агентства «MaryWay». Уточняется, что саму компанию обвиняли в мошенничестве, а руководительницу фирмы Марию Бабкину арестовали в Москве в 2024 году. Предпринимательница выманивала деньги за якобы пробы в сериале.

2 июня издание kp.ru сообщало, что умерла другая экс-участница «Дома-2» Кристина Белая. Теледива погибла в результате несчастного случая в собственном доме. Отмечалось, что девушка упала головой вниз, когда выбиралась из ванной. Ее близкие не комментируют эту информацию. Прощание с Белой состоялось 4 июня в Карталах.

