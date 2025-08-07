На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшую участницу «Дома-2» нашли мертвой в квартире после отравления наркотиками

Экс-участница «Дома-2» Полина Малинина умерла после отравления наркотиками
true
true
true
close
polisha_malinina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая участница «Дома-2» и бизнесвумен Полина Малинина скончалась в 24 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, тело Малининой нашли в ее квартире в Нижнем Новгороде. Предварительной причиной смерти стало отравление наркотическими веществами. Как отмечает Mash, девушка перестала выходить на связь три дня назад.

Малинина руководила нижегородским филиалом модельного агентства «MaryWay». Уточняется, что саму компанию обвиняли в мошенничестве, а руководительницу фирмы Марию Бабкину арестовали в Москве в 2024 году. Предпринимательница выманивала деньги за якобы пробы в сериале.

2 июня издание kp.ru сообщало, что умерла другая экс-участница «Дома-2» Кристина Белая. Теледива погибла в результате несчастного случая в собственном доме. Отмечалось, что девушка упала головой вниз, когда выбиралась из ванной. Ее близкие не комментируют эту информацию. Прощание с Белой состоялось 4 июня в Карталах.

Ранее скончалась мать актера Брэда Питта.

