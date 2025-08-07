На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Скончалась мать актера Брэда Питта

Мать киноактера Брэда Питта умерла в возрасте 84 лет
true
true
true
close
Frazer Harrison/Getty Images

Мать звезды Голливуда Брэда Питта скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщает американский журнал People.

О смерти Джейн Этты Питт заявила племянница актера Сидни. По ее словам, не дожившая всего нескольких дней до своего 85-летия женщина «обрела свободу и вновь может петь, танцевать и рисовать». Сидни отметила, что у Джейн Этты было «самое большое сердце», и она заботилась обо всех и обо всем, не задавая при этом никаких вопросов.

Мать актера ранее работала школьным психологом-консультантом. Она воспитала троих детей. В последние годы ее здоровье было плохим.

22 июля стало известно, что в возрасте 76 лет ушел из жизни «отец хеви-металла» Оззи Осборн. В 2003 году у Осборна диагностировали болезнь Паркинсона. Кроме того, музыкант перенес не менее четырех операций на позвоночнике, с начала 2024 года ему стало тяжело передвигаться самостоятельно. В июле 2025-го состоялся его прощальный концерт.

Ранее сообщалось, что умерла женщина, давшая название обручу Hula-Hoop.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами