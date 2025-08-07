Скончалась мать актера Брэда Питта

Мать звезды Голливуда Брэда Питта скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщает американский журнал People.

О смерти Джейн Этты Питт заявила племянница актера Сидни. По ее словам, не дожившая всего нескольких дней до своего 85-летия женщина «обрела свободу и вновь может петь, танцевать и рисовать». Сидни отметила, что у Джейн Этты было «самое большое сердце», и она заботилась обо всех и обо всем, не задавая при этом никаких вопросов.

Мать актера ранее работала школьным психологом-консультантом. Она воспитала троих детей. В последние годы ее здоровье было плохим.

22 июля стало известно, что в возрасте 76 лет ушел из жизни «отец хеви-металла» Оззи Осборн. В 2003 году у Осборна диагностировали болезнь Паркинсона. Кроме того, музыкант перенес не менее четырех операций на позвоночнике, с начала 2024 года ему стало тяжело передвигаться самостоятельно. В июле 2025-го состоялся его прощальный концерт.

Ранее сообщалось, что умерла женщина, давшая название обручу Hula-Hoop.