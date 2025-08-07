«Дело в питании»: Газманов раскрыл главный секрет своей молодости

Певец Газманов рассказал, как ему удается оставаться молодым в 74 года

Певец Олег Газманов удивляет поклонников своей молодостью и подвижностью, несмотря на то, что ему уже 74 года. В беседе с Общественной Службой Новостей он объяснил, что главный секрет поддержания формы заключается в заботе о себе и любви к своему телу.

Артист подчеркнул, что гибкость и молодость – это результат ежедневной работы над собой, регулярных тренировок, избегания стрессов и правильного питания.

«Все это помогает мне чувствовать себя молодым и энергичным», — признался исполнитель.

По его словам, каждый день занимается растяжкой, гимнастикой, что позволяет сохранить гибкость и подвижность суставов. В качестве примера артист привел кардио и аэробные тренировки, отметив, что они гарантированно не только поддерживают тело в тонусе, но и работу сердечно-сосудистой системы, а силовые упражнения – укрепляют мышцы.

Но одним из основных секретов сохранения молодости является баланс в питании, то есть необходимо потребление белков, жиров и углеводов, подчеркнул Газманов.

«У меня в рационе много овощей, фруктов и натуральных продуктов и совсем мало вредных и тяжелых для организма продуктов», — пояснил он.

Певец отметил, что привычка вести активный образ жизни, побольше двигаться и регулярно проходить медицинский чек-ап позволит ему еще долгое время радовать фанатов не только песнями, но и акробатическими трюками на сцене.

