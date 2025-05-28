«И косметология, и пластика»: Елена Воробей раскрыла секреты сохранения молодости

Артистка, юмористка Елена Воробей, которой скоро исполнится 58 лет, рассказала, что тщательно следит за своей внешностью, благодаря чему ей удается сохранить привлекательность. В том числе звезда регулярно занимается спортом, посещает косметолога и не боится обращаться к пластическим хирургам, выяснил «Пятый канал».

«Я занимаюсь спортом и контролирую вес и с помощью препаратов, и с помощью своих врачей, которые меня консультируют. Это эндокринологи», — рассказала Воробей.

По словам артистки, ей непросто сохранять молодость лица и тела, а с каждым годом эта задача усложняется. Среди своих любимых процедур она назвала плазмолифтинг, подчеркнув, что сделать его нужно около трех раз, за счет чего появляется «свеженький» вид.

«Самое главное — найти того, кто все это будет оплачивать, и хороших специалистов», — добавила артистка, напомнив, что ей с этим повезло – ее племянник работает пластическим хирургом в одной из ведущих клиник столицы.

За свою жизнь Воробей также перенесла несколько пластических операций – в частности, она изменила форму носа, сделала коррекцию груди, а сейчас начала подумывать о подтяжке кожи вокруг глаз. По словам звезды, ей понравились результаты блефаропластики у друзей, которые с помощью операции избавились от отеков.

Артистка также рассказала о состоянии дочери, пережившей остеотомию – операцию на челюсти. По ее словам, это была необходимая мера, так как из-за неправильного расположения челюстей и прикуса страдал весь организм – девушка не могла правильно дышать, у нее нарушилось пищеварение.

«Первый период самый сложный. Этот месяц жесткий, когда ты не можешь рот открыть и питаешься через шприц. Шприцом набираешь жидкую пищу», — рассказала Воробей, добавив, что надеется на скорое возвращение дочери к обычной жизни.

Сейчас София как раз учится на врача в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, чтобы в будущем также помогать другим людям, заключила юмористка.

Напомним, остеотомию челюстей дочери Воробей сделали в августе 2024 года, после чего ее внешность изменилась. По словам Воробей, врачи заранее показали им 3D-графику и они на семейном совете выбрали новый «образ». Девушка после операции несколько месяцев ходила на занятия в маске.

Ранее 57-летняя Елена Воробей показала, как выглядит без макияжа.