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«Как в Голливуде!»: в Госдуме нашли героев для новой российской киновселенной

Депутат Шолохов: героями новой российской киновселенной должны стать казаки
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Стать героями новой российской киновселенной должны казаки – с такой идеей выступил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Он предложил наладить работу по примеру Голливуда, то есть сделать так, чтобы системный подход продвижения фильмов включал в себя выпуск комиксов, а также фанатского мерча – кепок, футболок и прочего.

Так в беседе с НСН депутат проккомментировал идею своей коллеги Яны Лантратовой, призвавшей создать в РФ свою киновселенную героев, основанную на наследии великих отечественных авторов.

«Казаки и казачество как явление, как феномен безусловной русской истории и политики - совершенно подходящий вариант для целой вселенной. Сам образ казака привлекательный: свободолюбие, безбашенность в хорошем смысле слова, воинственность, непокоренность и так далее», — убежден Шолохов.

При этом он призвал выработать системный подход «как в Голливуде», организовав «наступление по всем фронтам». Включать оно должно, по мнению депутата, выпуск комиксов, одежды – маек, футболок, кепок. Только в этом случае идея сработает и привлечет фанатскую базу, считает парламентарий. В качестве доказательства правильности своей инициативы он привел игру «Казаки», отметив, что она очень заинтересовала его детей. При этом не все современные дети знают, что такое казачество, поэтому эта тема должна попасть в поле зрения государства, заключил парламентарий.

Напомним, в июне в Москве открылся Центральный музей российского казачества, расположенный в старинном особняке в Большом Левшинском переулке. Экспозиция размещена в 16 залах и охватывает историю всех казачьих войск и гвардейских формирований Российской императорской армии. Так, в ней представлено более 800 предметов из собрания Государственного исторического музея. Среди экспонатов — оружие, монеты, казачьи награды, униформа и другие исторические артефакты.

Ранее «Российское казачество» рассказало о традициях в воспитании детей в казачьих семьях.

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