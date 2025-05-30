На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

«Российское казачество» рассказало о традициях в воспитании детей в казачьих семьях

Казак Воронин: деды-казаки всегда были примером для молодых
close
Telegram-канал «Российское казачество»

Родители, бабушки, дедушки, а также представители станичной общины традиционно принимали участие в воспитании детей в казачьих семьях, сообщили в Telegram-канале «Российское казачество».

Авторы канала отметили, что в 5 лет детям поручали простые дела. В районе 8 лет девочек больше ориентировали на семью и домашнее хозяйство, а мальчиков – больше заниматься подворьем.

Как отметил заведующий научно-исследовательским центром традиционной культуры Кубанского казачьего хора Василий Воронин, у казаков есть поговорка: «Без хозяйки дом плачет, а без хозяина – подворье».

«Все наши респонденты, с кем мы разговариваем в станицах, говорят, что воспитывались именно трудом», — сказал он.

Также Воронин добавил, что старики традиционно передавали казачью культуру подрастающему поколению.

«Многие казачата очень любили проводить время с дедушками, потому что они рассказывали о своей службе. Это был показательный пример для маленьких казачат, которые стремились быть такими же», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами