«Российское казачество» рассказало о традициях в воспитании детей в казачьих семьях

Казак Воронин: деды-казаки всегда были примером для молодых

Родители, бабушки, дедушки, а также представители станичной общины традиционно принимали участие в воспитании детей в казачьих семьях, сообщили в Telegram-канале «Российское казачество».

Авторы канала отметили, что в 5 лет детям поручали простые дела. В районе 8 лет девочек больше ориентировали на семью и домашнее хозяйство, а мальчиков – больше заниматься подворьем.

Как отметил заведующий научно-исследовательским центром традиционной культуры Кубанского казачьего хора Василий Воронин, у казаков есть поговорка: «Без хозяйки дом плачет, а без хозяина – подворье».

«Все наши респонденты, с кем мы разговариваем в станицах, говорят, что воспитывались именно трудом», — сказал он.

Также Воронин добавил, что старики традиционно передавали казачью культуру подрастающему поколению.

«Многие казачата очень любили проводить время с дедушками, потому что они рассказывали о своей службе. Это был показательный пример для маленьких казачат, которые стремились быть такими же», — сказал он.