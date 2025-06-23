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В Москве откроется Центральный музей российского казачества

Экспозиция нового музея в Москве расскажет историю казачьих войск
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Москве 25 июня начнет работу Центральный музей российского казачества, расположенный в старинном особняке в Большом Левшинском переулке. Торжественное открытие музея и предварительная экскурсия для журналистов состоялись 23 июня.

Как подчеркнул директор музея Алексей Левыкин, в России впервые за долгое время открывается музей, посвященный казачеству.

«Впервые в нашей стране за очень многие годы был создан музей, который посвящен потрясающему явлению — историческому, этническому, патриотическому, сословному. Музей, который рассказывает об истории российского казачества», — отметил он.

Отмечается, что экспозиция размещена в 16 залах и охватывает историю всех казачьих войск и гвардейских формирований Российской императорской армии.

Так, в ней представлено более 800 предметов из собрания Государственного исторического музея. Среди экспонатов — оружие, монеты, казачьи награды, униформа и другие исторические артефакты.

Кроме того, в музее откроется общественное пространство, где будут проводиться мастер-классы, лекции и другие мероприятия.

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