Польский рыбак случайно выловил меч тамплиеров

Польский рыбак случайно нашел в Висле меч тамплиеров, сообщает издание Need To Know (NTK).

В статье говорится, что Анджей Корпикевич из Варшавы отправился на берег Вислы, чтобы посмотреть, насколько упал уровень воды в реке. Прогуливаясь, он заметил, что из воды торчит ржавый кусок металла. Поляк сначала принял его за арматуру, но все-таки выловил из воды. Он очистил его от грязи, пиявок и улиток, прилипших к металлу, и понял, что это почти полностью сохранившийся старинный меч — отсутствовал лишь кончик клинка, а на рукоятке был нанесен крест.

По словам Коприевича, люди годами ищут подобные вещи, а он наткнулся на нее совершенно случайно.

На следующий день поляк в соответствии с законом оповестил о мече власти. Историки и археологи изучили находку и подтвердили, что меч был изготовлен в Средневековье. Специалисты также предположили, что артефакт вполне мог принадлежать рыцарю ордена тамплиеров.

Сейчас древний меч изучают эксперты по металлам Археологического музея Варшавы.

В начале мая во Франции нашли древний кельтский меч со свастиками. Как пояснил руководитель раскопок Винсент Жорж, в кельтской культуре этот символ не имел негативных ассоциаций, а был заимствован у средиземноморских народов и использовался как декоративный элемент.

Ранее в Вене нашли крупное братское захоронение римских легионеров.