На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Польский рыбак случайно выловил меч тамплиеров

NTK: поляк выловил из Вислы меч тамплиеров
true
true
true
close
Jam Press

Польский рыбак случайно нашел в Висле меч тамплиеров, сообщает издание Need To Know (NTK).

В статье говорится, что Анджей Корпикевич из Варшавы отправился на берег Вислы, чтобы посмотреть, насколько упал уровень воды в реке. Прогуливаясь, он заметил, что из воды торчит ржавый кусок металла. Поляк сначала принял его за арматуру, но все-таки выловил из воды. Он очистил его от грязи, пиявок и улиток, прилипших к металлу, и понял, что это почти полностью сохранившийся старинный меч — отсутствовал лишь кончик клинка, а на рукоятке был нанесен крест.

По словам Коприевича, люди годами ищут подобные вещи, а он наткнулся на нее совершенно случайно.

На следующий день поляк в соответствии с законом оповестил о мече власти. Историки и археологи изучили находку и подтвердили, что меч был изготовлен в Средневековье. Специалисты также предположили, что артефакт вполне мог принадлежать рыцарю ордена тамплиеров.

Сейчас древний меч изучают эксперты по металлам Археологического музея Варшавы.

В начале мая во Франции нашли древний кельтский меч со свастиками. Как пояснил руководитель раскопок Винсент Жорж, в кельтской культуре этот символ не имел негативных ассоциаций, а был заимствован у средиземноморских народов и использовался как декоративный элемент.

Ранее в Вене нашли крупное братское захоронение римских легионеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами