Ресторан Крида и Тимати потерпел многомиллионные убытки

Ресторан певцов Егора Крида и Тимура Юнусова (Тимати) потерпел многомиллионные убытки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, в 2024 году убытки ООО «Фест» составили 23 миллиона рублей при выручке 3,5 миллиона рублей. В 2023-м выручка составляла 60 миллионов рублей.

В феврале 2025-го Telegram-канал «Звездач» сообщил, что на ресторан Егора Крида и Тимура Юнусова (Тимати) подали в суд. Арбитражный суд Москвы получил заявление к ООО «Фест», которое принадлежит рэперам, от АО «Оптиком». Эта фирма занимается продажей одноразовой посуды, упаковочных материалов и кухонных принадлежностей. Они потребовали 59 тысяч 704 рубля за неоплату поставленного товара.

В том же месяце Telegram-канал SHOT сообщил, что продажи косметики Крида на маркетплейсах упали на 60-70%.

Как отмечает издание, в день оформляется около 150 тысяч заказов за тысячу рублей. В период новогодних праздников у артиста заказывали около тысячи товаров в день. А 24 января 2025 года было всего 41 заказов.

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