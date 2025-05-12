Назван гонорар певицы Азизы

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с порталом «Страсти», что у певицы Азизы произошел спад после резкого творческого взлета.

Как отметил Дворцов, Азиза обладает большой аудиторией как из молодежи, так и взрослых людей. По словам продюсера, несмотря на спад, артистка остается «легендой 90-х». Шоумен заявил, что гонорар певицы начинается от 3 миллионов рублей.

«Если бы у нее был роман с Филиппом, то она, мне кажется, была бы еще более популярной. Все-таки Филипп Бедросович дает хороший старт своим коллегам. Вот можно сказать, что Киркоров — человек удачи», — заявил продюсер.

Дворцов признался, что очень уважает Азизу. Он назвал певицу влиятельной, справедливой, мудрой и тонкой натурой. По словам шоумена, исполнительница всегда приходит на помощь и не отказывает в поддержке.

В декабре 2024-го Азиза рассказала, что не вышла замуж за Филиппа Киркорова, поскольку исполнителю нужно было заняться своей карьерой. Знаменитости познакомились в 1988 году, когда певица приезжала в Москву на отборочный конкурс. В старых интервью Азиза вспоминала, что певец «очень красиво ухаживал» за ней в те годы.

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