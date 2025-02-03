На ресторан Крида и Тимати подали иск почти на 60 тысяч рублей

На ресторан певцов Егора Крида и Тимура Юнусова (Тимати) подали в суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Арбитражный суд Москвы получил заявление к ООО «Фест», которое принадлежит рэперам, от АО «Оптиком». Эта фирма занимается продажей одноразовой посуды, упаковочных материалов и кухонных принадлежностей. Они потребовали 59 тысяч 704 рубля за неоплату поставленного товара.

В августе 2024-го «Звездач» сообщал, что Тимати выручил свыше миллиарда рублей в 2023 году. Компанию ООО «Арена» музыкант зарегистрировал в 2019 году. Она несколько лет не приносила прибыли, однако с 2021 года Тимати стал получать «неплохой доход» с ресторана. В 2023 году выручка бизнеса достигла 1,3 млрд рублей, а прибыль оказалась 69 млн рублей.

Тимати активно развивает свои бизнес-проекты. В конце июня 2022 года артист вместе со своим партнером, бизнесменом Антоном Пинским, и компанией «Синдика» приобрели активы Starbucks в России за примерно 500 млн рублей. Пинский заявил, что запущенная ими сеть Stars Coffee в конце сентября — начале ноября 2022 года в январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале превысила их.

Ранее у бизнеса Пашу обнаружили долг в 534 тыс. рублей.