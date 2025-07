Сергей Соседов усомнился в успехе «Тату» после воссоединения

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заявил в беседе с URA.RU, что группа «Тату» не получит успеха после воссоединения.

По мнению Соседова, время группы «Тату» безвозвратно ушло. Критик считает, что сейчас идет тренд на другую моду, ценности и тенденции.

«Да и девочки изменились — изменились их взгляды на жизнь, их сознание. Им уже не втиснуться в прокрустово ложе старых, давно изношенных музыкальных костюмов», — рассказал телеведущий.

2 июля Юлия Волкова сообщила о воссоединении группы «Тату». Артистка опубликовала совместную фотосессию с Леной Катиной и рассказала о новых проектах.

Представительница певицы Лены Катиной Евгения в комментарии «Газете.Ru» сообщила, что артистка после воссоединения группы «Тату» продолжит выступать и сольно.

В сентябре 2022 года «Тату» выступили в Минске после 9 лет перерыва. Во время концерта девушки исполнили три своих хита: All The Things She Said, «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят». В СМИ подчеркивали, что участницы группы Юлия Волкова и Лена Катина отмечали, что состоявшееся выступление — это «разовая акция», а не воссоединение.

