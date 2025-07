Пиарщица Лены Катиной рассказала о судьбе сольной карьеры артистки после воссоединения «Тату»

Представительница певицы Лены Катиной Евгения в комментарии «Газете.Ru» сообщила, что артистка после воссоединения группы «Тату» продолжит выступать и сольно.

«Лена в любом случае продолжит сольную карьеру, от остальных комментариев пока что воздержимся. Все анонсы и новости будут доступны в социальных сетях Лены и Юли», — заявила она.

2 июля Юлия Волкова сообщила в соцсетях о воссоединении группы «Тату». «Все и обо всем — в наших глазах. И не только. Впереди много нового и интересного», — пообещала она.

Известно, что «Тату», в частности, выступит в Крыму — концерт пройдет 19 июля в Ялте. В пресс-службе Катиной отметили, что мероприятие отчасти можно воспринимать как воссоединение группы.

В сентябре 2022 года «Тату» выступили в Минске после многолетнего перерыва. Во время концерта девушки исполнили три своих хита: All The Things She Said, «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят».

Ранее Катина рассказала, как ее «заставили» создать новый проект после «Тату».