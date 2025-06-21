Скончался актер, сыгравший в сериале «Друзья» и «Человеке пауке»

В США на 97 году жизни скончался американский актер кино, сериалов и «мыльных опер», драматург Джек Беттс, в фильмографии которого свыше 110 пунктов. Об этом сообщил его племянник Дин Салливан изданию The Hollywood Reporter.

«Беттс умер в четверг (19 июня — «Газета.Ru») во сне у себя дома в Лос-Ососе, Калифорния», — рассказал собеседник издания.

Джек Филмор Беттс (поклонникам вестернов также известный как Хант Пауэрс) родился в 1929 году в Нью-Джерси, вырос в Майами. В университете города изучил театральное искусство. Сценическую карьеру начал в 1953-м.

Зрителям актер запомнился в таких проектах, как сериал «Друзья», «Меня зовут Эрл», а также в кино «Человек-паук», «Бэтмен и Робин» и «Бэтмен навсегда».

The Hollywood Reporter отметил, что Беттс был близким другом актрисы сериала «Все любят Рэймонда» Дорис Робертс. С ней он проживал в одном доме и сопровождал актрису на мероприятия по всему Голливуду с конца 1980-х годов до ее смерти в апреле 2016 года.

Издание также приводит интересный факт, что Беттс обманом получил главную роль мстительного персонажа в фильме Франко Джиральди «Сахарный олененок» (1966), где он впервые был указан как Хант Пауэрс. Эта картина считается началом его серии из примерно 15 вестернов до 1973 года.

Ранее умерла актриса, сыгравшая бабу Шуру в фильме «Любовь и голуби».