Умерла актриса, сыгравшая бабу Шуру в фильме «Любовь и голуби»

Умерла народная артистка России Наталья Тенякова. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова.

«Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой — природным явлением (научить играть, «как Тенякова», и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем», — отметили в театре.

О дате прощания сообщат дополнительно.

Наталья Тенякова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. Окончила ЛГИТМиК, училась у Бориса Зона.

Сценическую карьеру начала в театре имени Ленинского комсомола, позже стала одной из ведущих актрис Большого драматического театра в Ленинграде. С конца 1970-х работает в Москве — играла в Театре имени Моссовета, МХТ им. Чехова и других.

Широкую известность в кино получила после роли бабы Шуры в комедии «Любовь и голуби». Также она снялась в фильмах «Старшая сестра», «Наши знакомые», «Зеленая карета».

В 1994 году Тенякова была удостоена звания народной артистки РФ, лауреат премии «Золотая Маска». Была замужем за актером Сергеем Юрским, с которым прожила почти 50 лет. У пары есть дочь.

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