На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умерла актриса, сыгравшая бабу Шуру в фильме «Любовь и голуби»

МХТ им. Чехова: умерла народная артистка России Наталья Тенякова
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Умерла народная артистка России Наталья Тенякова. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова.

«Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой — природным явлением (научить играть, «как Тенякова», и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем», — отметили в театре.

О дате прощания сообщат дополнительно.

Наталья Тенякова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. Окончила ЛГИТМиК, училась у Бориса Зона.

Сценическую карьеру начала в театре имени Ленинского комсомола, позже стала одной из ведущих актрис Большого драматического театра в Ленинграде. С конца 1970-х работает в Москве — играла в Театре имени Моссовета, МХТ им. Чехова и других.

Широкую известность в кино получила после роли бабы Шуры в комедии «Любовь и голуби». Также она снялась в фильмах «Старшая сестра», «Наши знакомые», «Зеленая карета».

В 1994 году Тенякова была удостоена звания народной артистки РФ, лауреат премии «Золотая Маска». Была замужем за актером Сергеем Юрским, с которым прожила почти 50 лет. У пары есть дочь.

Ранее водолазы нашли тело 38-летнего актера Сергея Тоичкина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами