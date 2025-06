Lil Pump и SmokeРurpp зажгли под «Матушку-землю» в московском клубе

Американские рэперы Lil Pump (настоящее имя Газзи Фабио Гарсия) и SmokeРurpp (настоящее имя Омар Джеффри Пинейро) зажгли под песни «Я русский» и «Матушка-земля» в одном из московских клубов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Артисты прибыли в Россию 13 июня, заселились в отеле, приняли в дар шапки-ушанки и русские матрешки.

По информации канала, после этого Lil Pump и SmokeРurpp уехали в столичный клуб на Рочдельской в сопровождении охраны с кортежем из V-классов. После отдыха, рассказали очевидцы, артисты в компании девушек отправились в гостиницу.

Накануне американский рэпер Offset (настоящее имя Киари Сифус) не смог прилететь в Москву и выступить 14 июня на сцене МТС Live Холл. Richie Wess, Lil Pump и SmokeРurpp выйдут на сцену без него.

Offset — один из основателей группы Migos, распавшейся в 2022 году. Рэпер выпустил два сольных альбома: Father of 4 (2019) и Set It Off (2023).

Ранее на Украине объявили о подозрении Тимати в незаконном пересечении границы.