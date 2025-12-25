Умерла актриса Вера Алентова

Народная артистка России Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на театр имени Пушкина.

«Да, это правда», — ответил собеседник агентства на вопрос журналистов о смерти актрисы.

Незадолго до этого Telegram-канал Msk1.ru сообщил, что Алентовой стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким. Актрису вынесли на носилках в скорую помощь.

Вера Алентова (урожденная Быкова) родилась 21 февраля 1942 года в Котласе в семье актеров. После ранней смерти отца вместе с матерью жила в разных городах СССР, школу окончила в Барнауле.

Свой первый театральный сезон отработала в Орске, а в 1961 году переехала в Москву, где поступила в школу-студию МХАТ и окончила ее в 1965 году. В том же году была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина, где служила всю жизнь.

В кино дебютировала в 1965 году. Всесоюзную славу Алентовой принесла главная роль в фильме «Москва слезам не верит» (1979), удостоенном «Оскара».

С 2009 года вместе с мужем Владимиром Меньшовым руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.

Ранее не стало композитора Геннадия Белова.