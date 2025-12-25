Путин спрогнозировал крупнейший технологический прорыв в истории

Следующие 10–15 лет станут периодом колоссальной технологической трансформации и развития искусственного интеллекта (ИИ), считает президент РФ Владимир Путин. Он высказался о ситуации в ходе заседания Государственного совета России, посвященного вопросам подготовки кадров для экономики страны.

«Начну с долгосрочного горизонта. Речь о предстоящих 10–15 годах. Это уже очевидно, что это будет время колоссальной технологической трансформации, стремительного развития искусственного интеллекта», — сказал глава государства.

По его мнению, в мире произойдет крупнейший технологический прорыв, подобных которому еще не было.

Российский лидер обратил внимание, что ИИ является гораздо более прорывной и всеохватывающей технологией даже по сравнению с освоением космоса. Как отметил Путин, искусственный интеллект быстро завоевывает все сферы жизни.

9 декабря президент РФ провел заседание Совета по правам человека и предупредил об опасности «потерять» молодое поколение, которое из-за развития ИИ может разучиться самостоятельно мыслить. Путин подчеркнул, что при внедрении технологий искусственного интеллекта критически важно сохранить способность молодежи решать фундаментальные задачи.

Ранее Путин рассказал о влиянии моделей ИИ на мировоззрение людей.