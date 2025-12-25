Медведева заявила, что Петросян нужно идти ва-банк на Олимпийских играх

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в шоу «Каток» рассказала, что ожидает от фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх 2026 года.

«И мне кажется, Петросян с тренерами идут ва-банк. Другого варианта нет! Ты либо катаешь с четверными, и варианта нет не поставить тебе оценки. Либо ты катаешься, но не рассчитываешь на медали», — сказала Медведева.

Ранее стало известно, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов к соревнованиям на ближайшем заседании в январе.

ISU в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее появилась информация о рассмотрении ISU допуска российских фигуристов.