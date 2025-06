Американский рэпер Offset не смог прилететь в Москву на концерт

Claudio Veneroni/Global Look Press

Американский рэпер Offset (настоящее имя Киари Сифус) не смог прилететь в Москву и выступить 14 июня на сцене МТС Live Холл. Об этом сообщили ТАСС организаторы.

Причиной стали закрытие воздушных пространств и массовые отмены авиарейсов на фоне конфликта между Ираном и Израилем.

Несмотря на это, само шоу состоится. Остальные участники — Richie Wess, SmokePurpp и Lil Pump — уже прибыли в Россию и выступят, как планировалось. Организаторы из Say Agency призвали зрителей прийти на концерт и поддержать артистов.

Изначально концерт должен был пройти 18 апреля, но был перенесен. Глава агентства Анна Субчева объяснила, что сложившаяся международная ситуация повлияла на перелеты, а российская сторона сделала все возможное, чтобы Offset все же приехал.

Зрители смогут вернуть билеты с 16 по 30 июня 2025 года по месту покупки.

Offset — один из основателей группы Migos, распавшейся в 2022 году. Рэпер выпустил два сольных альбома: Father of 4 (2019) и Set It Off (2023).

