В Госдуме допустили запрет в России обложки альбома Pink Floyd с шестицветной радугой

Депутат Госдумы Михаил Матвеев в беседе с «Газетой.Ru» назвал законным штраф для россиянки за эмодзи с шестицветной радугой в треугольнике, которая отсылает к альбому Pink Floyd 1973 года. Парламентарий допустил, что сама обложка альбома британской рок-группы вскоре может быть запрещена в России.

«И на альбоме Pink Floyd и на эмодзи оштрафованной девушки действительно присутствует ЛГБТ-символика («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), и в этом плане решение абсолютно законное. Не секрет, что долгое время шоу-бизнес в Европе развивался под влиянием идеологии не просто мультикультурализма и толерантности, а еще и подчеркивания прав сексуальных меньшинств: религиозных, национальных и так далее. И на определенном этапе это стало нормой. Когда такого рода маячки разбрасываются, это получало большую поддержку влиятельных фигур в шоу-бизнесе, в музыке, в кино, где это голубое лобби было достаточно влиятельно. Я специально не изучал предпочтения группы Pink Floyd, но допускаю, что ради коммерческого успеха дизайнеры им посоветовали засунуть на обложку шестицветную радугу. Чтобы было видно, что они продвинутые и поддерживают эту свободу меньшинств. Что с этим делать сейчас? Раньше никто на это не обращал внимание, потому что не знали», — сказал Матвеев.

Депутат напомнил о запрете в России пропаганды ЛГБТ, включая символ сообщества – шестицветную радугу, и допустил, что радужная обложка британской рок-группы может быть также запрещена у нас в стране.

«Большой беды я не вижу, если такого рода изображения, какие-то акты культуры, где идет демонстрация запрещенной символики в России, будут запрещены. Речь идет не о запрете самой музыки, к примеру, того же Pink Floyd, а о запрете конкретной обложки. Не считаю это мракобесием, а считаю, что это соблюдение российского законодательства», — заключил Матвеев.

До этого СМИ сообщили, что суд в Башкортостане оштрафовал россиянку за эмодзи с радугой в треугольнике, которая отсылает к альбому The Dark Side of the Moon Pink Floyd. Эмодзи расценил как «ЛГБТ-пропаганду».

Как разъяснил ранее британский ученый, на обложке диска группы Pink Floyd показаны два связанных оптических явления, известные как преломление и дисперсия. По его словам, «преломление» объясняет, почему радуга и входящий луч не параллельны, а «дисперсия» говорит нам, как белый свет разделяется, проходя через призму.

Ранее депутат нашел ЛГБТ-пропаганду на толстовке бренда United Colors of Benetton.