На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме допустили запрет в России обложки альбома Pink Floyd с шестицветной радугой

Депутат Матвеев: обложку альбома Pink Floyd с шестицветной радугой могут запретить в РФ
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Матвеев в беседе с «Газетой.Ru» назвал законным штраф для россиянки за эмодзи с шестицветной радугой в треугольнике, которая отсылает к альбому Pink Floyd 1973 года. Парламентарий допустил, что сама обложка альбома британской рок-группы вскоре может быть запрещена в России.

«И на альбоме Pink Floyd и на эмодзи оштрафованной девушки действительно присутствует ЛГБТ-символика («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), и в этом плане решение абсолютно законное. Не секрет, что долгое время шоу-бизнес в Европе развивался под влиянием идеологии не просто мультикультурализма и толерантности, а еще и подчеркивания прав сексуальных меньшинств: религиозных, национальных и так далее. И на определенном этапе это стало нормой. Когда такого рода маячки разбрасываются, это получало большую поддержку влиятельных фигур в шоу-бизнесе, в музыке, в кино, где это голубое лобби было достаточно влиятельно. Я специально не изучал предпочтения группы Pink Floyd, но допускаю, что ради коммерческого успеха дизайнеры им посоветовали засунуть на обложку шестицветную радугу. Чтобы было видно, что они продвинутые и поддерживают эту свободу меньшинств. Что с этим делать сейчас? Раньше никто на это не обращал внимание, потому что не знали», — сказал Матвеев.

Депутат напомнил о запрете в России пропаганды ЛГБТ, включая символ сообщества – шестицветную радугу, и допустил, что радужная обложка британской рок-группы может быть также запрещена у нас в стране.

«Большой беды я не вижу, если такого рода изображения, какие-то акты культуры, где идет демонстрация запрещенной символики в России, будут запрещены. Речь идет не о запрете самой музыки, к примеру, того же Pink Floyd, а о запрете конкретной обложки. Не считаю это мракобесием, а считаю, что это соблюдение российского законодательства», — заключил Матвеев.

До этого СМИ сообщили, что суд в Башкортостане оштрафовал россиянку за эмодзи с радугой в треугольнике, которая отсылает к альбому The Dark Side of the Moon Pink Floyd. Эмодзи расценил как «ЛГБТ-пропаганду».

Как разъяснил ранее британский ученый, на обложке диска группы Pink Floyd показаны два связанных оптических явления, известные как преломление и дисперсия. По его словам, «преломление» объясняет, почему радуга и входящий луч не параллельны, а «дисперсия» говорит нам, как белый свет разделяется, проходя через призму.

Ранее депутат нашел ЛГБТ-пропаганду на толстовке бренда United Colors of Benetton.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами