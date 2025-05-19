Шаляпин о зависти к Павлу Воле: «Видел вашу огромную шикарную квартиру»

Певец Прохор Шаляпин признался на «Шоу Воли», что завидует ведущему передачи, комику Павлу Воле, из-за квартиры.

Шаляпин посетил дом шоумена во время съемок YouTube-шоу «Дерзкая готовка» с женой Воли Ляйсан Утяшевой, и, как оказалось, был впечатлен.

«Видел вашу огромную шикарную квартиру, мне бы такую. Ну ладно, я всем желаю людям шоу-бизнеса добра и позитива. Деньги — та энергия, которой действительно очень много в нашем мире и которая может просто упасть на голову», — сообщил певец в интервью с Волей.

Шаляпин отметил, что не может назвать конкретную сумму, которая ему нужна для комфортной жизни.

«Я такой же, как и вы — сколько ни дай, все мало. Раньше я думал: если у меня будет такая-то сумма, то это все, апогей, но когда я ее добился, то понял, что этого мало. <…> Чем больше, тем лучше», — заявил артист.

В той же беседе Шаляпин заявил, что не считает измену «трагедией века», из-за которой нужно рушить 20-летние или более долгие браки. Он назвал измены частью мужской природы. Ведущий программы Воля, в ответ на слова Шаляпина, призвал людей уважать своих партнеров.

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