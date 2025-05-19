Стало известно о многомиллионном гонораре Николая Носкова после инсульта

Заслуженный артист России Николай Носков активно выступает на частных мероприятиях за 2 млн рублей, несмотря на проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Mash.

Переживший инсульт Носков, уверяет Telegram-канал, «плотно набивает график выступлений», но окончательное решение о выходе на сцену принимает только утром. Певец предупреждает организаторов заранее, что концерт может не состояться из-за его проблем со здоровьем.

В окружении Носкова уверили Mash, что на данный момент исполнитель пребывает в «стабильном состоянии», но у него бывают проблемы с давлением.

Как отмечает Telegram-канал, 2 млн рублей составляет гонорар Николая Носкова в Москве, в регионах певец готов выступать за цену от 2,5 млн рублей. Он также просит заказчика обеспечить его автомобилем-иномаркой не старше трех лет (марок Mercedes V-класс, BMW или Audi) с багажником для инвалидного кресла, либо же билетами на самолет в бизнес-классе или поезд — в люкс/купе.

Mash также называет «скромным» бытовой райдер Николая Носкова, поскольку в гримерке артиста обязательно должны находиться только: фруктовая и другие нарезки, салаты, чай, кофе, соки и бутылка красного вина из Италии или Франции.

Семь лет назад Николай Носков перенес инсульт, с последствиями которого борется и сейчас. 3 мая 2024 года он был госпитализирован с подозрением на пневмонию.

27 марта 2025 года стало известно, что концерт Носкова в Петербурге был перенесен из-за проблем со здоровьем у артиста. У Носкова обнаружили бронхит.

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