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Звезда сериала «Одни из нас» удалила соцсети после травли

Актриса Рамзи из «Одни из нас» удалила все соцсети после критики внешности
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HBO

Звезда сериала HBO «Одни из нас» Белла Рамзи удалила свои страницы в соцсетях после травли. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фанаты игры The Last Of Us, легшей в основу сценария сериала, активно писали ей комментарии с критикой ее внешности. Кроме того, в адрес Рамзи звучат язвительные замечания за ее актерское мастерство и публичные выступления.

«Я всегда знала, что однажды отключу социальные сети, я и заводить их не хотела. Если я просто буду избегать Twitter и Reddit, что сейчас и делаю, то все будет в полном порядке», — говорит она.

Второй сезон сериала вышел 13 апреля. Главная героиня в исполнении Рамзи выживает в мире, опустошенном превращающем людей в грибы-зомби вирусом. Ее кровь может оказаться ключом к вакцине от мутировавшего грибка.

Ранее Ляйсан Утяшева ответила на критику своего шоу.

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