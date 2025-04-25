Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева ответила на критику своего шоу «Дерзкая готовка». Об этом она написала у себя в Telegram-канале.

Утяшева отреагировала на ставшую вирусной видеонарезку из ее кулинарного проекта со звездами, среди которых уже были Нюша, Ольга Серябкина и Ольга Бузова. В нарезке Ляйсан демонстрирует яркие и, по мнению зрителей, преувеличенные эмоции.

Она назвала свое шоу искренним и заявила, что просто веселится с гостями на кухне.

«Я такая, какая я есть. Могу быть где-то смешная, где-то наивная, местами радуюсь, как ребенок, выдаю свои настоящие искренние реакции, я не специальная, мы снимаем выпуски так, как оно идет в моменте», — заявила Ляйсан.

Телеведущая отметила, что не конкурирует в жанре интервью с Ксенией Собчак, Лаурой Джугелия и Надеждой Стрелец. Утяшева, по ее словам, задумывала авторское шоу исключительно как развлекательное, в формате легкого и доброго разговора на кухне, и не стремилась никого научить готовить.

Ляйсан Утяшева подчеркнула, что гости всегда могут промолчать или отшутиться.

«Я не ставила задачи заниматься детальной распаковкой личностей», — заключила она.

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